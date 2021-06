Hymer Tramp S 695: Wohnmobil-Test

W

ir haben uns schon oft gefragt, wie die Wohnmobil -Hersteller eigentlich auf ihre Modellbezeichnungen kommen. Okay, manchmal sind es nur kryptische Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Aber einige Entwickler lassen bei der Namensgebung ihrer Kreativität freien Lauf. So entstand bei Hymer bereits in den Achtzigerjahren die Baureihe mit dem verwegenen Namen Tramp. Das ist Englisch und bedeutet so viel wie "Herumtreiber" – so einer, wie ihn Filmgenie Charlie Chaplin 1915 umwerfend verkörperte. Also etwa das Gegenteil von dem, was der Hymer, den wir auf dem Ostsee-Strandparkplatz Heidkate bei Kiel fotografieren, ausstrahlt.