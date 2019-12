Hymer VisionVenture: Wohnmobil-Test

W enn zwei das Gleiche wollen, kommt manchmal Erstaunliches zustande. Jüngstes Beispiel: der Hingucker auf dem Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden enn zwei das Gleiche wollen, kommt manchmal Erstaunliches zustande. Jüngstes Beispiel: der Hingucker auf dem Caravan Salon 2019 in Düsseldorf. Eine Reisemobilstudie, die nicht weniger verkörpern soll als die Zukunft unseres liebsten Hobbys. Und zwar die nahe. Schon 2025 (das sind, zur Erinnerung, nur noch etwa fünf Jahre) sollen wesentliche Bestandteile dieses Konzeptfahrzeugs zum Reisemobilalltag gehören. So stellen es sich jedenfalls BASF und Hymer vor. Die beiden Macher hinter dem gleichermaßen robust wie gemütlich wirkenden Zukunftsboten haben ihm dann auch konsequent einen Neugierde weckenden Namen verpasst: VisionVenture. Da steckt zum einen "Vision" drin (Englisch für Zukunftsbild), und "Venture" bedeutet Projekt oder Spekulation – aber es drängt sich doch auch gleich die Verbindung zu "Adventure" (Abenteuer) auf, oder? Passt jedenfalls perfekt – bei den dicken Geländereifen und der kompakt-bulligen Karosserie mit ihrem mattgrünen Schimmerlack! Und was da alles drinsteckt: 22 teilweise ganz neue Materialien, die helfen, Gemütlichkeit und Komfort an Bord zu erhöhen. Gleichzeitig reduzieren sie das Startgewicht maßgeblich. Schauen wir doch mal ganz genau hin.

Hanf und Polyurethanschaum-Elastoflex sorgen für leichte Möbel

Bequemer Aufgang zum Schlafbereich mit Stauraum, Kühlschrank und indirekter Beleuchtung. Wir treffen den VisionVenture an einem See. Er steht am Ufer, die Sonne scheint, es ist schön warm. Urlaubsidylle. Aber wir wissen: Wir haben nur diesen einen Tag zusammen. Da hilft nur eins: keine Zeit verlieren. Entern! Die zwei Stufen in den Aufbau sind schnell genommen. Als Erstes fällt der Blick auf die Treppe. Was uns zunächst sonderbar vorkommt, entpuppt sich als überaus pfiffig. Denn in diese bequeme Route zum Schlafgemach (es befindet sich auf dem Dach) sind zwei Schubladen mit Kühl- und Eisfach sowie Staufächer integriert. In den mattgrauen Oberflächen entdecken wir feine Fasern. Das ist Hanf, der zusammen mit dem Polyurethanschaum-Elastoflex für leichte und stabile Möbelteile sorgt. Außerdem passt seine Struktur toll zum Wandbelag aus Filz. Die Stufen sind mit Bambus belegt und tragen rutschsichere Streifen aus Infinergy.

Die Heckseite des Aufstelldachs lässt sich aufzippen

Technische Daten Motorisierung Vierzylinder-Turbodiesel Leistung 120 kW (163 PS) bei 3800/min Drehmoment 360 Nm bei 1400–2400/min Getriebe/Antrieb Siebenstufenautomatik/Allrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 93 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6338/2166/3077 mm Radstand/Bereifung 3665 mm/k. A. Leergew. fahrbereit/Zuladung k. A. Liegefläche L x B 2000 x 1550 mm Material Wand/Dach/Boden Alu + Elastopor/Ultradur Alu + Elastopor Dieses expandierte thermoplastische Polyurethan wurde als Mittelsohle in Adidas-Laufschuhen bekannt. Im VisionVenture sorgt es auch für erholsamen Schlaf: Die Unterfederung im Bett und die Bettumrandung bestehen daraus. Und die Matratzen? Natürlich auch Hightech: CosyPur heißt der atmungsaktive und waschbare Polyurethan-Weichschaum, der auch noch mit einer temperaturregulierenden Oberfläche beschichtet ist. Noch cooler ist aber eigentlich die Aussicht von hier oben. Die Heckseite des Aufstelldachs lässt sich nämlich aufzippen. Und wenn's mal wieder kühl wird? Einfach den Luftstrom des aufblasbaren Zelts auf "warm" stellen. Seine thermoplastischen Polyurethan-Hohlfasern (Elastollan) machen's mit.

Durch große Scheiben ist man mittendrin in der Umgebung

Regenwalddusche, Waschbecken, WC und Handtuchhaken lassen keinen Komfort vermissen. Unten in der Küche kocht derweil das Wasser für den Tee auf der Induktionsplatte. Zwischen den Bambusleisten der Wandverkleidung lassen sich hier kleine Leuchten oder Aufbewahrungsbehälter einklicken. Besonders in Kombination mit den echten Wandfliesen sieht das urgemütlich aus. Und: Ordnung halten fällt leicht, denn in den Schubladen sortieren Einlagen aus Neopolen (das ist ein expandierter Polypropylen-Schaumstoff) Geschirr und Besteck klapperfrei. Gegenüber steht das Bad. Zum Duschen faltet sich seine vordere Wand mitsamt der Tür aus, das Waschbecken schwenkt über die Toilette. An den Wänden prangt echter Schiefer, der in nur einem Millimeter Stärke auf Polyurethan gebracht wird – wie der Sichtbeton auf dem Boden. Am Dachhimmel hingegen sorgt Haptex, ein Polyurethan-Kunstleder, für eine heimelige Atmosphäre. Wie im Wohnzimmer im Heck, in dem wir den Tag ausklingen lassen. Durch die drei großen Scheiben bleibt man irgendwie mittendrin in der schönen Umgebung, selbst wenn die Heckklappen geschlossen sind. Die Pendelleuchte streut mit ihrer wabenartigen Struktur aus Ultramid (ein Spritzguss-Polyamid) angenehmes Licht, wir sitzen auf bequemen Leichtbaupolstern aus Polyurethan (Elastoflex/Elastofoam).

