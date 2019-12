Hymermobil 550 BS: Wohnmobil-Test

Dank eines klugen Grundrisses gibt es genügend Platz für Familienurlaub zu viert inmitten von Nussbaumdekor und Plüsch.

Technische Daten Motorisierung Vierzylinder, vorn längs Leistung 63 kW (85 PS) bei 4800/min Hubraum 2277 cm3 Drehmoment 160 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 120 km/h Getriebe/Antrieb Viergang manuell/Hinterrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Benzin Länge/Breite/Höhe 5600/2220/2700 mm Radstand/Bereifung 3050 mm/205 R 14 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2490/710 kg Anhängelast (gebremst) 1500 kg Liegefläche Front L x B 1850 x 1250 mm Liegefläche Heck L x B 2040 x 1820 mm Kühlschrank/Eisfach 60 l Herd 2 Flammen Bordbatterie 90 Ah Frisch-/Abwassertank 75/100 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Testverbrauch 16,0 Liter S/100 km Neupreis (1981) ab 61.360 D-Mark

Ein Charaktertyp, der sich inzwischen das Prädikat "historisch wertvoll" nicht nur auf dem Nummernschild redlich verdient hat. Das vollintegrierte 5,60-Meter-Mobil ist nicht nur winterfest, sondern noch immer eine unverwechselbare Erscheinung. Seinen Stern am Bug trägt es zu Recht: Konstruktiv baut das Hymer-Stahlrohrskelett auf der legendär robusten Mercedes-Transporter-Baureihe 208 auf. An Bord gibt es dank eines klugen Grundrisses genügend Platz für Familienurlaub zu viert. Dank gewissenhafter Vorbesitzer und der überzeugenden Qualität der verbauten Materialien ist der Erhaltungszustand insgesamt gut. Der letzte Eigner, ein Kfz-Meister im Ruhestand, investierte in den letzten drei Jahren mehrere Tausend Euro in Material und unzählige Arbeitsstunden in eine sanfte Teilrestaurierung: Eingangstür und Klappe zum Heckstaufach sind frisch saniert. Gleiches gilt für diverse Nähte rund um den Dachaufbau und die vorderen Radkästen. Ein handflächengroßer Anfahrschaden neben der Frontscheibe ist pragmatisch geflickt, aber dicht. Wenn ältere Hymer unter Feuchtigkeitsproblemen leiden, dann meist aufgrund von unversorgten Aufbaubeschädigungen oder in den durch Spritzwasser und Steinschlag besonders strapazierten Zonen unterhalb der umlaufenden Zierleiste.