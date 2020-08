B

Gebrauchtes Luxus-Schnäppchen 20.380 € Hyundai Genesis 3.8 V6, Benzin 117.400 km 117.400 km 232 kW (315 PS) 232 kW (315 PS) 08/2014 08/2014 Anfragen Hyundai Genesis 3.8 V6, Benzin + Zum Inserat Benzin, 11.9 l/100km (komb.) CO2 278 g/km* In Kooperation mit

Genesis

E-Klasse

ei luxuriösen Hyundai käme einem hier wohl nicht als erstes in den Sinn. Dabei besetzten die Koreaner dieses Feld von 2014 bis 2017 in Deutschland mit der zweiten Generation des Genesis . Der wurde hierzulande allerdings so gut wie nicht verkauft und taucht nur selten in den Gebrauchtwagenbörsen auf.Wer nach günstigem Luxus sucht und nicht vorrangig auf Prestige achtet, sollte sich deneinmal genauer anschauen.