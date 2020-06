A

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

b Juli 2020 gibt es auch Hyundais Kleinwagen i10 mit dem Sportoptik-Paket N Line.Für einen sportlicheren Auftritt ist der Grill weiter nach unten gezogen und mit drei ins Gitter eingelassenen LED-Tagfahrlichtstreifen ausgestattet, die Frontlippe trägt eine rote Zierleiste. Das Auto steht außerdem auf 16-Zoll-Felgen, der i10-Schriftzug an der C-Säule ist ebenfalls in sportlichem Rot eingefärbt, und die Scheiben sind getönt. Am Heck trägt der i10 N Line eine Heckschürze mit angedeutetem Diffusor und einen Doppelauspuff in Chrom. Im Innenraum finden sich N-Logos an Lenkrad und Schaltknauf, die Lüftungdsdüsen sind rotgerahmt, und die Pedalerie ist aus Metall.Mit dem sportlichen Auftritt kann der Motor nicht ganz mithalten:. Dafür gibt es volle Hütte bei den Sicherheitssystemen. Ab Werk sind beispielsweise der aktive Spurhalteassistent , der Aufmerksamkeitsassistent, der Fernlichtassistent und der Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung an Bord. Auch beim Komfort bietet die Serienausstattung viel. Die Außenspiegel sind beheizbar und elektrisch verstellbar, Lenkrad und Vordersitze verfügen ebenfalls über eine Heizung. Außerdem gibt es eine Einparkhilfe und ein Infotainment mit acht Zoll großem Touchscreen , das Android Auto und Apple CarPlay unterstützt.