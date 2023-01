Der hier angebotene Hyundai Ioniq wurde 2020 im Metallic-Farbton "Intense Blue" bestellt und im August desselben Jahres zugelassen. Das Facelift-Modell hatte in seinen knapp zweieinhalb Jahren lediglich einen Besitzer, der laut der Anzeigenbilder sehr pfleglich mit dem Ioniq Elektro umgegangen sein muss. Auch in puncto Laufleistung braucht sich der Koreaner nicht zu verstecken, schließlich zeigt der Bordcomputer aktuell gerade einmal 21.452 Kilometer an.