Gebrauchtwagen mit Garantie 14.990 € Hyundai Kona 1.0 T-GDI Premium, Benzin 28.500 km 88 kW (120 PS) 04/2018 76275 Ettlingen, Autohaus Stoppanski GmbH Benzin, 5.4 l/100km (komb.) CO2 125 g/km*

eim Hyundai Kona bleiben keine Wünsche offen. Zumindest nicht bei der Wahl des Antriebs. Alsmit unterstützendem Elektromotor – das Korea-SUV hat für (fast) jeden Geschmack etwas zu bieten. Als erstes stieg 2017 das Modell mit Benzinmotor in das so beliebte Segment derein. Im April 2018 wurdein blauer Mineraleffektlackierung erstzugelassen. Nach nicht einmal zweieinhalb Jahren steht er nun alsbei einem Händler im badischen Ettlingen zum Verkauf,. Mitund Herstellergarantie noch bis April 2023.Der Hyundai Kona verkaufte sich fast von Anfang prächtig, und das trotzwie VW T-Roc, Skoda Nissan Juke, Opel Crossland X oder Mazda CX-3. Er zeigt sich nicht nur beim Antriebsangebot variabel, sondern überzeugt auch sonst mit. Der 4,17 Meter lange Asiate empfängt den Fahrer auf, und auch hinten ist die Sitzbank erfreulich hoch montiert, worunter aber auch die Kopffreiheit im Fond leidet. Der(361 Liter) hat pfiffige Fächer unterm Ladeboden, das aufgeräumte Bedienkonzept gefällt mit klassischen Reglern für die Klimaanlage und einem intuitiv zu bedienenden Navigationssystem . Die geteilte Rückbank lässt sich im Handumdrehen flach zusammenfalten. Die Agilität ist angesichts des kleinen 1,0-Liter-Motors in Ordnung, der Kofferraum schluckt mindestens klassenübliche 361 Liter.