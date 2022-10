Wenn es trotz der vergleichsweisen fairen Preisgestaltung nicht ein neuer Koreaner sein muss, offenbart der Santa Fe noch eine zusätzliche Stärke. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist die heutzutage mindestens 55.700 Euro teure SUV-Baureihe mit der gefälligen Optik teilweise deutlich unter Neupreis zu ergattern. So wie dieser Santa Fe in Laatzen.

Topmodell zum kleinen Preis

Der Hyundai Santa Fe 2.2. CRDi 4WD mit seinen 36.601 Kilometern auf der Uhr steht in einem tollen Zustand und scheckheftgepflegt beim Anbieter Autohaus Moritz GmbH in Laatzen (Niedersachsen). Ein Blick in die alte Preisliste zeigt, wie konkurrenzfähig die aufgerufenen 37.980 Euro tatsächlich sind. Zum Zeitpunkt der Bestellung kostete der Allrad-Diesel in dieser Version mindestens 52.600 Euro.