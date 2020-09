Der Hyundai Sonata wird mit der sportlichen N Line noch schärfer

H

Geschwärzte Chromelemente und rote Ziernähte kennzeichnen den Innenraum.

yundais schönste Mittelklasse-Limo, der Sonata, kommt zwar nicht zu uns nach Europa, aber die USA und Südkorea können sich freuen: Dort wird es das Auto künftig auch im Sportlichen N Line-Look geben. Dazu bedient man sich an den üblichen Zutaten.Am Heck erhält der Sonata eine geschwärzte Schürze mit Diffusor und vier Endrohre. Neue Schweller und 19-Zoll-Räder untermauern den Sportlook. Und so geht es auch imweiter: Dort finden sich eine Aluminiumpedalerie, die typischen roten Ziernähte der N Line-Modelle und Zierleisten in dunklem Chrom.