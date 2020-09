Z

wei Wochen vor derverdichten sich die Hinweise darauf, dass der neue Hyundai Tucson eine ziemlich einzigartig gestaltete Front haben dürfte. Anhand der ersten Infos und Teaserbilder hat der AUTO BILD-Illustrator bereits ein Rendering angefertigt, das zeigt, wie das SUV aussehen könnte.Die neu gestalteten Rauten der Verkleidung werden seitlich durch das Tagfahrlicht wieder aufgenommen.Die spannende Lichtsignatur reicht in der Front genauso weit hinunter wie der Grill. Nach außen verengt sich das Design . Ob Abblend- und Fernlicht sowie die Blinker dort integriert sind, oder ob sie sich eine Etage tiefer in eigenen Aussparungen befinden (die aber durchaus auch nur für die Nebelscheinwerfer sein könnten), ist noch offen. Die Gestaltung der restlichen Front knüpft wohl an das dezent aggressive, sportliche Design des aktuellen Modells an.