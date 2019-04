E

inen richtig teuren Fang machte die Polizei am Ostermontag 2019 in Köln. Schließlich hingen ein Porsche Panamera Turbo S und ein Ferrari 488 am Abschlepphaken. Gesamtwert: geschätzte 300.000 Euro! Am späten Nachmittag informierte eine Autofahrerin die Polizei über ein illegales Rennen auf der A57 in Richtung Kölner Innenstadt. Der schwarze Porsche Panamera Turbo S (680 PS) und der rote Ferrari 488 (670 PS) bremsten andere Verkehrsteilnehmer aus, lieferten sich dann ein Beschleunigungsrennen auf der Autobahn . Dabei fuhren sie mit viel zu hoher Geschwindigkeit und gefährdeten mehrfach andere Verlehrsteilnehmer. Die Zeugin konnte laut Polizeibericht nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern. Die Polizei konnte den Ferrari schließlich am Kaiser-Wilhelm-Ring stoppen, den Porsche erwischten die Beamten in der Bismarckstraße stehend: Sein Fahrer war getürmt und hatte den Luxus-Sportwagen einfach zurückgelassen.