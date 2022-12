Officine Mattio Santiago

Der Newcomer aus Italien, das Santiago von Officine Mattio, hält in unserer Preisklasse jenseits der 3.000 Euro die Fahne der Alu-Räder hoch. 2019 wurde das Unternehmen von Giovanni Monge Roffarello in Italien gegründet. Er wollte nicht nur eine italienische Marke gründen, sondern auch Produkte auf den Markt bringen, die im selbigen Land und qualitativ hochwertig produziert werden.

Das Officine zu fahren wirkt in erster Linie wie ein modisches Statement. Farblich ist das Rad hübsch anzusehen und wirkt alles andere als langweilig. In puncto Design überzeugt auch die aufwendige Rahmenform. Die geschwungene Ketten- und Sattelstrebe ermöglicht Reifenfreiheit bis zu 47 Millimeter Breite. Auch die Gabel schafft es dank des Designs auf so viel Spielraum. Die Rahmengeometrie ist im sportlichen Gravelbereich einzuordnen.