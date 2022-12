Rondo Ruut im Praxis-Test

Entscheidendes Feature ist die Twin-tip-Gabel, an der sich die Position der Achse verändern lässt, um Rahmengeometrie und Lenkverhalten in die racelastigere oder ausdauerorientiertere Richtung zu verändern. Das Vorderrad lässt sich in zwei verschiedene Positionen in die Gabel einbauen. Die höhere Position sorgt für einen steileren Lenkwinkel, eine tiefere Oberkörperhaltung und dadurch ein sportlich, aggressives Fahrverhalten. Die tiefe Position verspricht wiederum mehr Stabilität und Komfort.