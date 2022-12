Die Firma Salsa aus Bloomington bei Minneapolis in Minnesota/USA hat das Gravelbike in all seinen Interpretationen durchdekliniert. Mit dem Warroad findet sich nun das Bike mit der schnellsten Ausprägung des Themas in unserem Test.

Graveln auf kleinem Fuß

Zwar sind auch hier, wie am Warbird (BIKE BILD 2/2022), Bohrungen an der Gabel und im Rahmen zur Gepäckaufnahme vorhanden, aber eigentlich möchte man mit dem Warroad am liebsten leicht und schnell fahren. Das erreicht man am besten, wenn man mit 28-Zoll-Laufrädern unterwegs ist, die dann jedoch in ihrer Breite auf 40 Millimeter limitiert sind. Unser Testbike kam mit kleineren 27,5-Zoll-Laufrädern, die mit 45 oder wenig mehr Millimetern für mehr Geländegängigkeit sorgen.