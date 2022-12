Sage und schreibe 12.250 Euro kostet das Specialized S-Works Crux! Dafür gibt es ein überragendes Race-Gravelbike, das alles mitbringt, was man sich nur wünschen kann. Der kalifornische Hersteller hat seine Cross-Plattform perfekt in den Gravelsport gehievt und dürfte mit dem Crux einige Rennsiege in der US-Gravelszene einheimsen. Jetzt konnten wir es testen.