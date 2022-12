Verglichen mit dem Vorgängermodell hat das Grix in allen Belangen zugelegt. Der ohnehin schon sportlich geschnittene Rahmen und die robuste Gabel strotzen noch mehr vor Kraft und Aerodynamik. Das steife Fahrverhalten und die gestreckte Sitzposition wird Fahrern, die es sportlich mögen, gefallen.

Das Storck Grix.2 im Praxis-Test

Haben wir am ersten Grix noch die limitierte Übersetzung von 34/28 moniert, fährt die neue Plattform jetzt leicht untersetzt. Damit können Sie bedenkenlos auch in die alpine Gravelwelt eintauchen, an Gängen wird es nicht mangeln. Zu unserer Freude schlug das Testmuster mit windschnittigen Carbonlaufrädern von DT Swiss auf. Hinterbau und Gabel lassen überdies auch 27,5-Zöller zu, womit bis zu 50 Millimeter breite Reifen Platz finden.