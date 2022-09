Das Golden Triangle ist das nobelste Shoppingviertel der westlichen Welt. Zwischen Rodeo Drive und Wilshire Boulevard in Beverly Hills bieten Prada, Cartier oder Dior ihre Produkte an. Und neuerdings auch Indi EV

Das Elektroauto-Start-up zeigt hier in einem großen Glaskasten den Crossover One . Immerhin: Das Auto soll ab Ende 2023 unwesentlich mehr kosten als eine Reisetasche von Dolce & Gabbana aus Krokodilleder: 45000 Dollar, netto.

Indi wer? "Wir sind anders als andere Start-ups. Denn wir haben Vic", erklärt Bobby Bushell etwas geheimnisvoll. Auflösung später.

Seit Kurzem ist er Marketing-Manager bei der 2017 in einem weniger repräsentativen Viertel von L.A. gegründeten Firma. Auf den Standort seines Arbeitsplatzes ist er stolz. Nur das Mittagessen sei im Triangle etwas teuer.

Reporter Hauke Schrieber in L.A. an einem Indi One-Prototyp.

Als sich Indi EV im Frühjahr auf der Messe in New York erstmals vorstellte, waren Auskünfte zum Modell One noch vage. Und auch als AUTO BILD nun die junge Firma besucht, geht es erst mal um ein Lebensgefühl, das man vermitteln möchte. Jung und digital und permanent in den sozialen Netzwerken unterwegs. ( Das sind die 14 derzeit besten Elektroautos