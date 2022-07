Ähnlich wie die Toyota-Tochter Lexus hatte auch die Nissan-Nobelmarke Infiniti lange Zeit ein Problem: Während die Verkaufszahlen in Japan und den USA nach oben schossen, interessierte sich hierzulande kaum jemand für die Luxus-Japaner.

Doch echte Fans müssen nicht verzweifeln. Denn wer immer noch den Traum vom Infiniti hat, der wird mit etwas Glück auf dem Gebrauchtwagenmarkt fündig. Natürlich sollte man keine allzu konkreten Vorstellungen bezüglich Farbe und Ausstattungsdetails haben, wenn man ein so gut erhaltenes Exemplar wie dieses hier entdeckt.

Der Infiniti QX50 2.0 AT 4x4 in "Chestnut Brown Metallic" war seit seiner Zulassung vor drei Jahren im Besitz von zwei Personen, die allerdings eher selten den Fahrkomfort und den Luxus an Bord genossen haben. Schließlich hat der Japaner gerade mal 16.500 Kilometer abgespult und dürfte noch zahlreiche Touren mitmachen, bevor sich Verschleiß einstellt.