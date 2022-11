Zoom Die Komponenten Display, Remote, Akku und Motor kommen allesamt von TQ-Systems. Der Motor erreicht ein maximales Drehmoment von 50 Newtonmeter und kann bis zu 300 Watt Leistung zusteuern.

Diese Frage lässt sich leider nicht pauschal beantworten – zu unterschiedlich sind die individuellen Einflussgrößen wie zum Beispiel Einsatzzweck, Fahrergewicht, klimatische Verhältnisse und so weiter. Nichtsdestotrotz testen wir unsere Produkte natürlich sehr gewissenhaft. Wir haben mehrere Dauerlaufprüfstände, mit denen wir in der Entwicklungsphase – aber auch serienbegleitend – unsere Antriebssysteme über hunderte von Stunden ununterbrochen ans Limit fahren und anschließend den Verschleiß bewerten. Zusätzlich haben wir ein ganzes Team an professionellen Testfahrern eingestellt, die unsere Antriebe das ganze Jahr hinweg und über tausende von Kilometern in allen verschiedenen Einsatzzwecken auf Herz und Nieren prüfen.Der E-Biker bezieht sein Fahrrad über den Händler, das heißt wenn ein Problem auftreten sollte, ist der Händler der erste Ansprechpartner. Wir fokussieren uns auf die Zusammenarbeit mit dem Fahrradfachhandel, denn ein reibungsloser Serviceprozess steht bei TQ-Systems an höchster Stelle. Zu einem erfolgreichen Produkt gehört genauso ein kompetenter Kundendienst und schneller Service. Auch digital sind wir gut aufgestellt und bieten zum Beispiel über unser Händlerportal Schulungen an sowie ein Service- und Diagnose-Tools, um sämtliche E-Bikes mit TQ-Antriebssystem problemlos warten zu können. In Zukunft wird unser weltweiter Service noch stärker ausgebaut, um jeden Kunden – auch in den entlegensten Ecken dieser Welt – mit einem guten Support und schnellen Ersatzteillieferungen zu versorgen.