is 2025 will die Hyundai Motor Group weltweit eine Million Elektroautos verkaufen. Damit das gelingt, haben die Koreaner eine neue Submarke namens Ioniq lanciert. Der Name war bisher eine Modellbezeichnung, die den alternativ angetriebenen Hyundai Ioniq schmückte. Sie wird jetzt zur eigenen Marke, die "zu einem digitalen und umweltfreundlichen Lebensstil" passe, so Wonhong Cho, Global Chief Marketing Officer bei Hyundai. Bis 2024 will Ioniq drei neue Elektro-Fahrzeuge auf den Markt bringen.