Der Jaguar XE hat ein Update bekommen. Was das Facelift gebracht hat und an welchen Stellen Jaguar nachjustiert hat, zeigt die Kaufberatung von AUTO TEST!

E in Aufatmen ging durch die Fangemeinde, als Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Jaguar XE in Aufatmen ging durch die Fangemeinde, als Jaguar auf dem Pariser Salon 2014 den neuen XE in voller Pracht zeigte – tolles Design, eine vernünftige Motorenpalette und vor allem: Hinterradantrieb . Nichts mehr war geblieben vom unsäglichen X-Type, der die Raubkatze auf einer Mondeo-Plattform spazieren fahren musste. Doch seitdem hat sich einiges getan in der Klasse: Der BMW 3er – fast schon traditionell die fahrdynamische Referenz – kam jüngst komplett neu, und mit Alfa Giulia oder Kia Stinger machen dem XE zwei neue Emporkömmlinge das Leben schwer. Höchste Zeit also für Chefdesigner Ian Callum, den Stift zu spitzen und dem XE ein paar neue Formen ins Blech zu zaubern – beziehungsweise ins Plastik, denn die üblichen Verdächtigen bei einem Facelift sind ja Stoßfänger und Leuchten. Hier haben sich die Briten auch vornehmlich ausgetobt, dem XE gedrungener dreinblickende Voll-LED-Leuchten verpasst und die Frontschürze neu gestaltet. Im normalen Trimm mit einer auffälligen Horizontalstrebe, im sportlichen R-Dynamic-Look kommt ein trapezförmiger Lufteinlass unter dem eigentlichen Grill dazu, während links und rechts zwei Finnen aerodynamische Effizienz vorgaukeln. Am Heck wurden die Leuchten in Form einer Schikane gezeichnet – eine Reminiszenz an die motorsportlichen Wurzeln, wie Jaguar betont. Den Jaguar XE gibt es ab 43.690 Euro zu kaufen ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 5564 Euro ).

Viel Neues gibt es auch im Cockpit

Der ClearSight-Innenspiegel blendet für 600 Euro ein weitwinkliges Kamerabild anstelle des Spiegels ein. Das Interieur unseres 250 PS starken Testwagens erfuhr die wohl auffälligste Änderung, denn im neuen XE wimmelt es geradezu von Displays. Dazu zählt auch der neue digitale Innenspiegel: Er wird über eine Kamera in der Dachantenne gefüttert und liefert ein weitwinkliges und scharfes Bild vom rückwärtigen Geschehen – wobei sich natürlich vortrefflich darüber diskutieren lässt, was hochauflösender sein kann als das reelle Bild eines konventionellen Rückspiegels. Aber die Vorteile liegen auf der Hand: Weder Passagiere auf der Rücksitzbank noch der Rahmen der Heckscheibe stören den Blick – und wenn es sein soll, lässt sich "ClearSight" über einen Hebel zum normalen Rückspiegel degradieren. Beim ersten Test brauchten die Augen immer ein bis zwei Sekunden, um sich an das ungewohnte Bild zu gewöhnen und den Spiegel korrekt zu fokussieren. Je länger wir jedoch mit ClearSight gefahren sind, desto weniger störend wurde es. Aufpreis: 600 Euro.

Die Materialqualität hat sich ordentlich gesteigert

Das Displaypaket mit digitaler Tachoeinheit und Zentralbildschirm stammt aus dem i-Pace, Lenkrad und Automatikwählhebel aus dem F-Type. Die weitere Digitaltechnik im Innenraum leiht sich der XE vom vollelektrischen i-Pace. So blickt der Fahrer auf einen 12,3 Zoll großen Digitaltacho, in dem auch die Navigationskarte dargestellt werden kann – sehr praktisch, gerade wenn das breite Hauptdisplay für Infotainment oder Ähnliches hergenommen wird. Dazu gesellt sich die teildigitalisierte Klimaregelung, die unserer Meinung nach genau die richtige Mischung aus moderner Technik und altbewährter Haptik mit sich bringt. Während die Klimaoptionen sauber auf einem Display dargestellt sind, wird die Regelung von zwei multifunktionalen Drehknöpfen übernommen. Zur Auswahl, ob die Gebläseintensität oder die Temperatur eingestellt werden soll, will der Knopf zuvor gedrückt oder gezogen werden, die jeweilige Funktion wird dann in einem weiteren kleinen Display im Drehrad angezeigt. Auch von der Materialseite her hat sich der XE gefühlt um eine halbe Liga gesteigert: Er zeigt sich durch die Bank hochwertig und gut verarbeitet; um im Interieur unverkleidetes Hartplastik zu finden, muss man schon ganz genau hinsehen. Den viel zitierten "Sichtbereich" haben die Entwickler fein ausstaffiert. Das Head-up-Display bettet sich nun eleganter in den Armaturenträger ein, das schicke neue Lenkrad stammt ebenfalls vom i-Pace, und Schaltvorgänge lassen sich mittels des sportlicheren Wählhebels aus dem F-Type nun auch manuell in der Kulisse vornehmen. Das bisherige Wählrad für die Fahrstufen ist beim gelifteten XE passé. Die Schaltpaddel am Lenkrad hätten nach unserem Geschmack jedoch gern ein paar Zentimeter weiter nach außen wandern dürfen.

Vollsanierung unter der Haube