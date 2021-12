Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) kann das vielseitige Kompakt-SUV Compass als sofort verfügbarer Lagerwagen bestellt werden. Die angebotene Version rollt mit einemvor. Auf den in der Baureihe optional verfügbaren Allradantrieb muss man bei diesem Leasing-Deal allerdings verzichten. Dafür gehören in der hier angebotenen Modellvariante "Longitude" Features wie 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer sowie das Uconnect-Smartouch-System mit Touchscreen bereits zur Serienausstattung. Auch mit Parksensoren am Heck kann der Jeep dienen. So ausgerüstet ist der Compass (Listenpreis von 34.280 Euro) beim Hersteller derzeit gar nicht mehr zu bestellen. Im Leasing sieht das schon anders aus!