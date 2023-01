Amazon Prime Video

Meghan Markle solle "nackt durch Großbritannien paradieren, während die Leute sie mit Exkrementen bewerfen". So äußerte sich Jeremy Clarkson , Ex-Moderator des britischen Kult-Automagazins "Top Gear" und aktuell im Format "The Grand Tour" () zu sehen, im Dezember 2022 in einer Zeitungskolumne in Anlehnung an eine berühmte Szene der TV-Serie "Game of Thrones" über Meghan Markle, die Herzogin von Sussex und Gattin des britischen Prinzen Harry.