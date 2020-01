A

chtung, wer einen schwachen Magen hat, der sollte jetzt lieber nicht weiterlesen! Jeremy Clarkson , TV-Moderator und Urgestein des Autojournalismus, sorgt mal wieder für Aufsehen. Dabei bewegt er sich, wie so oft, deutlich außerhalb der Grenzen des guten Geschmacks: Der britische Moderator ("The Grand Tour") hat in seinem privaten Instragram-Profil mit 2,6 Millionen Followern ein äußert fragwürdiges Foto gepostet. Es zeigt einen Pilz mit Otter-Exkrementen obendrauf . Clarksons Kommentar dazu: "Otter shit on a mushroom. That's a new one for Instagram. Zoom in and you can see the teeth of what it ate in the fecal matter." (Übersetzt: Otterscheiße auf einem Pilz. Das ist neu für Instagram. Zoom rein und du kannst in den Fäkalien die Zähne sehen, von dem, was es gegessen hat.)