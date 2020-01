JP Kraemer zu Klimawandel und CO2-Abgabe

E in Videopost des Autotuners JP Kraemer sorgt für eine wilde Diskussion um die Ursachen des Klimawandels und der Erderwärmung. Anfang Januar 2020 postete der 40-Jährige ein offenbar per Selfie-Stick selbstgedrehtes Handy-Video, in dem er die Äußerungen zum menschengemachten Klimawandel als finanziert abtat und eine CO2-Abgabe als Möglichkeit, dem Volk "das Geld aus der Tasche zu ziehen" brandmarkte. Seine Meinung zur globalen Erwärmung: "Wir werden ganz hart verarscht." Die Bitte um eine Stellungnahme gegenüber AUTO BILD ließ Kraemer bislang unbeantwortet.

Erklärvideo mit abgeschwächten Äußerungen

"Ich sage ja nicht, dass es keinen Klimawandel gibt. Ich bin nur der Meinung, dass es nicht so ist, wie es aufgezogen wird. Natürlich ist der Planet in einer sehr kurzen Zeit mit einer großen Reaktion bezüglich der Temperatur, bezüglich Wasserständen und Stürmen unterwegs. Trotz alledem denke ich nicht, dass alles so ist, wie es die Presse uns vorgaukelt." Hier das Video-Statement: Zuletzt versuchte der Dortmunder Tuner, die Äußerungen abzuschwächen: "Ich muss mich entschuldigen. Ich habe ein paar Sachen gesagt, die so nicht stimmen." JP wörtlich in einem Video-Statement auf Youtube:Ich bin nur der Meinung, dass es nicht so ist, wie es aufgezogen wird. Natürlich ist der Planet in einer sehr kurzen Zeit mit einer großen Reaktion bezüglich der Temperatur, bezüglich Wasserständen und Stürmen unterwegs.

"Die Erde gab es auch mal ohne Eis"