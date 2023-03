Der 29-Jährige soll einen Porsche 968 L'Art erworben haben, ein Einzelstück, das in Zusammenarbeit zwischen Porsche und dem Pariser Modelabel L'art de l'automobile, einer 2017 vom ehemaligen Mechaniker Arthur Kar gegründeten Streetwear-Marke, entstanden ist. 18 Monate lang wurde das Auto in einer Werkstatt in Paris gefertigt.