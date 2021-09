Kabe Travel Master Royal x780 LGB: Wohnmobil-Test

eute schwimmen wir mal gegen den Trend. Während alle Welt auf Kastenwagen und schmale Teil­­integrierte setzt, schnappen wir uns das genaue Gegenteil. Derhat mit der Baureihe Royalauf den Markt gebracht. Übertroffen wird das nur noch von ganz dicken Linern auf Lkw-­Basis wie dem Vario Signature oder dem Concorde Centurion GST, die sogar die 2,50-­Meter-­Marke knacken. Was wir bei unserem Test hauptsächlich herausfinden wollen: Bringen es die zehn Zentimeter mehr Aufbaubreite gegenüber normalen Teilintegrierten wirklich? Und: Kann man mit so einem Brummer stressfrei im Straßenverkehr mitschwimmen?

Ausladende L-Dinette mit Seitenbank. Die Aufbaubreite wird am Übergang zum Fahrerhaus deutlich. ©Sven Krieger / AUTO BILD

Ein großes Wohnmobil zum Wohlfühlen, dasbietet. Das zeigt sich in der piekfeinen Verarbeitung, hauptsächlich aber am perfekten Raumklima. Das wird durch den Einsatz einererreicht – und durch den. Dessen patentierte Kunststoffprofile haben Luftkanäle, und die Alu­-Innenschicht für optimale Wärmeleitung ist zusätzlich mit einer atmungsaktiven Tapete versehen, die Feuchtigkeit verdunsten lässt. Zudem sorgt sie für eine schöne Akustik. Hinter dem Mobiliar kann die Raumluft frei zirkulieren. Und:Hier kneift's nirgends, Reisende können sich überall genüsslich strecken. Zum Beispiel in der, deren Bank verstellbar ist und sogar ausklappbare Armlehnen bietet. Oder an der, in der Dunstabzugshaube und Backofen serienmäßig sind. Und erst recht in den, die zu den bequemsten uns bekannten zählen. Einzig das Vollbad bietet nicht mehr Bewegungsfreiheit als gewohnt.