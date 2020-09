M

it dem Update auf Android 11 bekommen endlich alle Smartphones die Möglichkeit, Android Auto auch ohne die lästige Kabelverbindung zu nutzen. Bisher war dies nur den Pixel-Geräten und einigen Smartphones vorbehalten. Der Haken an der Sache: Bis auf BMW bietet aktuell kein Hersteller die Unterstützung für die kabellose Verbindung an. Mit der Nachrüstung einer kleinen Box im Auto soll das nun aber auch für nahezu alle anderen Autos möglich sein. Vorausgesetzt das Infotainmentsystem unterstützt den Android-Dienst.