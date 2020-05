estomods und Backdate-Elfer im alten Look mit moderner Technik kamen in den Nullerjahren auf.das schrieb sich auch Roger Kaege auf die Fahne. Kaege nimmt sich daszum Vorbild, doch unter der Karosserie eines Kaege Retro stecktÔÇô im Gegensatz zu Produkten vieler anderer Anbieter, die ├Ąltere 964-Technik nutzen. Um die Kosten gering zu halten, werden m├Âglichst viele urspr├╝ngliche Komponenten ├╝bernommen. Zuletzt lieferte Kaege einen spektakul├Ąren Restomod-Elfer aus, den ersten nach Asien: Es ist "The Joker".

In den Kopfst├╝tzen ist das Konterfei des Joker gelasert und auch auf dem Armatuenbrett verewigt.

Der Auftraggeber istder mit chinesischer Medizin reich wurde und seit Jahrzehnten autoverr├╝ckt ist. Lai suchte 2017 nach einem Restomod und stie├č auf Kaege Retro. Lais besonderes Problem: er musste ein rechtsgelenktes Spenderfahrzeug liefern, das bereits in Hongkong eine Zulassung erhalten hatte. Als geeignetes Fahrzeug Lai fand einen 911, knappund in gutem Zustand. Allerdings in gew├Âhnungsbed├╝rftiger Farbe:Obwohl eine Neulackierung bei einem Neuaufbau inklusive ist, wollte Lai die Farbe behalten. Anlass war ein Comic-Heft vonund dessen ber├╝hmten Gegenspieler,das Lai ins Auge fiel. Roger Kaege machte sich ans Werk und brachte ein Unikat hervor, das in Hongkong f├╝r Bewunderung sorgt.