ie japanischen Hersteller überließen denbisher denund kleinen. Das soll sich ändern.arbeitet an einem elektrischen Bike. Und das wird offenbar viel mehr als nur einEs beginnt bei der. Die scheint sich diegetaufte Maschine bei der Ninja-Familie zu leihen. Zumindest legen das dienahe, die Kawasaki bisher veröffentliche. Dieerinnert an die 45 PS starke. Und auch der giftgrüneder japanischen Dynamik-Ikonen ist zu sehen.

Dank des manuellen Getriebes soll der Fahrer Leistung und Drehmoment selbst dosieren können.

Klar, endgültige Schlüsse auf dielassen sich anhand eineswie dem auf den Fotos nur schwer ziehen. Und wie alle Hersteller lässt sich auch Kawasaki bisher noch nicht so richtig in die Karten schauen. Fest steht aber folgendes: Diehat in etwa dieeiner Ninja 650 und verwendet zusätzlich zumaus Ninja- und Z-Modellen bekannteund. Derdesschweren Bikes lässt sich genauso per Schnellladung wie an einer Haushaltssteckdose aufladen. Aktuell liegt diedes verbauten E-Motors beiund diebei. Diedes Prototypen beziffert der Hersteller mit. Das hatYuji Horiuchi auf der Motorradmessezum laufenden Projekt gesagt. Das eigentlichedürfte aber ein anderes sein: Die Elektro-Maschine hat ein! Kawasaki hat den E-Antrieb mit einemkombiniert, damit der Fahrer dienach eigenem Gusto flexibel dosieren kann. Mit diesem Vorgehen - Fahrzeuge mit Elektromotor kommen wegen ihres hohen Drehmoments bisher ohne Getriebe aus - wollen die Japaner erreichen, dass sich dieso fährt, wie jede andere