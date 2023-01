"Er war wirklich meine ganze Welt"

"Er tat immer, was er liebte, egal was, bis zur letzten Sekunde, und war immer für mich und meine Geschwister und meine Mutter da, wenn wir taten, was wir liebten", schrieb Lia.

Sie ist seit Jahren ebenfalls im Motorsport aktiv und war bereits mehrfach mit dem legendären "Hoonicorn" ihres Papas unterwegs. Sie möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten: "Keine Worte können beschreiben, was für ein erstaunlicher Mensch mein Vater war. Er lebte so viele Leben, hat in 55 Jahren mehr erreicht als die meisten Menschen in zehn Leben und lebte sein Leben jeden einzelnen Tag in vollen Zügen."