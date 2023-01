Als erstes überprüfte er persönlich, ob sein Team mich ordentlich angeschnallt hatte. Dann erklärte er mir ebenso ruhig wie höflich, wie ich den heftigen Fliehkräften in den nächsten Minuten am besten widerstehen könne. Schließlich bat er, ich solle mich an meinen Hosenträgergurten festhalten, denn er brauche den Platz in der Mitte des Autos zum Schalten und zum Hantieren mit der Flyoff-Handbremse.