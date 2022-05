Abgedreht, brutal und übertrieben sind vermutlich die ersten Worte, die einem beim Porsche Hoonipigasus in den Sinn kommen. Und es auch sollen. Denn weder Ken Block noch Hoonigan sind bekannt für schlichte Autos. Am 26. Juni 2022 will der Rallyefahrer mit dem Hoonipigasus an dem "Race to the Clouds" auf der berühmtberüchtigten Pikes Peak teilnehmen. Und das auffällige Design des einzigartigen Porsche wurde hierfür nicht zufällig gewählt.