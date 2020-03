Zulieferer ZF bringt die branchenweit erste elektrische Parkbremse (EPB) für die Vorderachse. Das System soll endlich auch Kleinwagen in den Genuss einer per Knopfdruck bedienter Feststellbremse bringen. Es betätigt dabei die vorderen Scheibenbremsen. Bislang wurde bei kleinen Fahrzeugen noch immer auf einen klassischen Handbremshebel gesetzt. Eine elektrische Lösung gab es oft erst ab der bringt die(EPB) für die. Das System soll endlich auch Kleinwagen in den Genuss einerbringen. Es betätigt dabei die. Bislang wurde bei kleinen Fahrzeugen noch immer auf einen klassischen Handbremshebel gesetzt. Eine elektrische Lösung gab es oft erst ab der Kompaktklasse

Kleiner, leichter und an der Vorderachse

So könnte die Bremse in einem Fahrzeug verbaut aussehen. In herkömmlichen Kleinwagen ist die Vorderachse mit Scheibenbremsen versehen, während sich die Hinterachse meist mit Trommelbremsen begnügen muss. Sie sind kostengünstig und von ihrer Bremsleistung bei kleinen Fahrzeugen vollkommen ausreichend. Die Parkbremse wird hier über einen Baudenzug vom Handbremsseil zur Bremstrommel realisiert. Der begrenzte Bauraum machte es laut ZF bislang im Kleinwagensegment schwierig, die Betätigungsart zu ändern.

Das soll mit der EPB in Zukunft anders werden. Durch den Wechsel der Parkbremse an die Scheibenbremsen der Vorderachse sind Bauteile der Handbremse an der Hinterachse überflüssig. Die elektronischen Komponenten werden zentral im bestehenden Steuergerät der Stabilitätskontrolle gebündelt. Zeitgleich fordert das ZF-System nur minimale Anpassungen an den vorderen Bremssätteln. Die elektrische Bremse bietet zudem eine "Auto-Hold" Funktion, die das Anfahren am Berg erleichtern soll.

Bremse bereits in Serienproduktion

Auch Kleinstwagen wie der Kia Picanto könnten von der Technik profitieren. Innenraum-Designer außerdem mehr Platz für die Insassen und zusätzlichen Stauraum, denn der Handbremshebel verschwindet und wird durch einen kleinen Kippschalter ersetzt. ZF hat auch schon Abnehmer für seine elektrische Parkbremse. Welche Hersteller konkret auf die Bremse aus Friedrichshafen setzten, wird nicht näher benannt. Der Serienstart der Technik erfolgt aktuell in China und Korea.

Continental setzt auf Trommelbremse