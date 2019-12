10 Dinge, die nur Tuner kennen

A UTO BILD hat zehn Dinge zusammengestellt, die jeder Tuner kennt.

Das Auto geht vor – auch wenn du seit Jahren nicht mehr in den Urlaub gefahren bist!

Flügel, Theke, Lippe, Spoiler , Abrisskante: Es gibt Unmengen an aerodynamischen Anbauteilen, die für den richtigen Anpressdruck sorgen – und einfach schön sind!

Spätestens seit die Polizei in einigen Großstädten eigene Sokos (wie die Soko Autoposer in Hamburg) gegründet hat, werden getunte Autos immer öfter angehalten. Auch wenn alles eingetragen ist, ist so eine Kontrolle natürlich nervig. Der einzige Trost ist das gute Gefühl, wenn man ohne Bußgeld weiterfahren kann.