ashcams sind Videokameras fürs Auto, die sich seit dem Urteil des BGH (Az. VI ZR 233/17) im Mai 2018 immer größerer Beliebtheit bei Autofahrern erfreuen. Die kleinen Kameras werden einfach an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett befestigt und. Sie verfügen über Sensoren, die einen Unfall erkennen und das Beweismaterial automatisch speichern. Alternativ lässt sich ein Clip per Knopfdruck auch manuell sichern. Viele Autofahrer erhoffen sich dadurch auch einen Vorteil in ihrer Kfz-Versicherung – schließlich wird die Aufklärung eines Schadens durch eine Dashcam in vielen Fällen erleichtert. Aber finden Dashcams überhaupt Berücksichtigung in der Kfz-Versicherung?