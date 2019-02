(dpa/brü/cj) Kein langes Warten auf der Zulassungsstelle, keine Terminvereinbarung mehr: Die Kfz-Zulassung soll künftig komplett online möglich sein. Der Bundesrat hat am 15. Februar 2019 eine Verordnung der Bundesregierung gebilligt, die die digitale Lösung für alle Standardverfahren vorsieht, etwa Neuzulassung, Umschreibung, oder Kennzeichenmitnahme bei Halterwechsel sowie Adressänderungen. Nötig ist ein neuer Personalausweis mit eingeschalteter Online-Funktion, eine funktionsfähiges Ausweis-Lesegerät oder Smartphone mit NFC-Funktion (NFC = Near Field Communication/Nahfeldkommunikation) und eine Ausweis-App. Gezahlt wird per Kreditkarte oder Giropay. Die Kennzeichen muss man nach wie vor selber besorgen, dies ist auch per Post möglich.