Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den 100 PS starken Kia Ceed 1.0 T-GDI in der Ausstattungsvariante Edition 7 derzeit bereits ab 144 Euro brutto im Privatleasing. Gewerbliche Kunden müssen eine monatliche Rate von 121 Euro netto einplanen. Eine einmalige Sonderzahlung ist in beiden Fällen nicht nötig.

Dafür sind die Parameter für das günstige Angebot fest vorgegeben. Die Laufzeit des Leasingvertrags beträgt 60 Monate, jährlich ist eine Laufleistung von 10.000 Kilometern inklusive. Features wie Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Radio mit LCD-Display sind serienmäßig an Bord.

Fünf Jahre Kia Ceed für unter 10.000 Euro



Wenn man das angebotene Bestellfahrzeug nicht noch weiter verfeinern will, werden für Privatkunden insgesamt 9830 Euro brutto fällig (60 mal 144 Euro plus 1190 Euro Überführungskosten). Gewerbliche Kunden müssen über die 60-monatige Laufzeit mit 8260 Euro netto rechnen (121 Euro mal 60 plus 1000 Euro Überführungskosten).