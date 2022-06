Der neue elektrische Niro, der Anfang Juli beim Händler steht, heißt nicht mehr e-Niro, sondern Niro EV . Und auch der Look ist neu: kantiger, moderner und größer. Das elektrische SUV leistet 150 kW (204 PS) und schafft eine Reichweite von bis zu 460 Kilometern. Viel Platz und eine hohe Reichweite haben natürlich ihren Preis. Daher kostet der Niro EV bereits als Basismodell "Edition 7" 39.990 Euro. Und da geht noch mehr: Das Topmodell in der Ausstattungslinie "Spirit" kostet mindestens 47.390 Euro. Doch Privatkunden können den Kia Niro EV mit Top-Ausstattung aktuell zu attraktiven Konditionen leasen.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) kostet der Kia Niro EV im Leasing 259 Euro brutto pro Monat. Die Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro, die bei den meisten Elektroauto-Leasingdeals anfällt, wird bei diesem Deal vom Händler getragen! So müssen die Kunden nicht in Vorzahlung gehen.