Kia Niro Gebrauchtwagen-Test

Wie steht es um die Haltbarkeit der Konstruktion? Garantie-Riese Kia spendierte dem Niro einst sieben Jahre oder 150.000 Kilometer. Unter dem Laderaum im Kofferraum ist der 117 Kilogramm schwere Lithium-Ionen-Akku verbaut. Dieser hat eine überschaubare Batteriekapazität von 8,9 kWh, was in der Praxis jedoch für rein elektrische Reichweiten um die 50 Kilometer genügt. Rekuperieren kann der Niro in fünf Stufen, die hinter dem Lenkrad wählbar sind, oder smart gesteuert, abhängig von der Verkehrssituation.