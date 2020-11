D

Hyundai Ioniq

Gebrauchtwagen mit Garantie 17.790 € Kia Niro 1.6 HEV Spirit Paket, Hybrid 62.200 km 62.200 km 77 kW (105 PS) 77 kW (105 PS) 10/2016 10/2016 Anfragen Kia Niro 1.6 HEV Spirit Paket, Hybrid + 47805 Krefeld, Tölke+ Fischer Kia Zentrum Krefeld Zum Inserat Hybrid, 4.4 l/100km (komb.) CO2 101 g/km* In Kooperation mit

er Kia Niro ist ein Tausendsassa. Genau wie der, mit dem er sich die eigens entwickelte Plattform teilt, ist das koreanischemitzu haben: als, alsund als reines. Allen gemein ist ein, einesowie ein durchausEin gebrauchter Kia Niro Hybrid mit 105 PS und Garantie steht aktuell in Krefeld für 17.790 Euro zum Verkauf. Der Spritsparer ist in vier Jahrenweit gefahren und dabeigeblieben. Er stammtund ist. Der Crossover verfügt in derunter anderem über eine, einund. Seinbetrug einst knapp, derliegt demnach bei