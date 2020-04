Kia Optima SW: Gebrauchtwagen-Test

B

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kia Optima

egegnungen mit dem Kia Optima gehören zur seltenen Art, auch für uns Autojournalisten. Und doch dauert es nach dem Einsteigen nur wenige Sekunden, bis wir ein "Das kenn ich doch"-Gefühl haben: Der Innenraum wirkt über die Maße verwohnt, fühlt sich eher nach gut 200.000 Kilometern an und erinnert an unseren Dauertest-Optima . Der beeindruckte uns zu Beginn mit seinem stattlichen Auftritt und der üppigen Ausstattung. Doch bald verwelkte der schöne Schein. Defekte hier, Geklapper dort und die Zuladung recht knapp. Und der edle Koreaner wirkte irgendwie nicht mehr so fest verschraubt wie zu Beginn des Tests. Am Ende reichte es zwar für eine gerade noch gute Note. Eine Glanzvorstellung lieferte die Limousine aber nicht ab.