erist dasder Koreaner. Für die zweite-Generation gab es 2012 ein Facelift , das. Jetzt wird einer der letzten gebautendieser Generation mit sehr guter Ausstattung zum kleinen Preis verkauft!Diedeskam in Deutschland Anfang 2010 auf den Markt und wurde bis 2014 gebaut. Ende 2012 gab es einDoch unter der Karosserie gab es so weitreichende Änderungen, dass Experten schon fast von einem neuen Modell sprechen: Ab September 2012 gebautestehen nämlich auf der. Dazu wurde der Hilfsrahmen an Vorder- und Hinterachse neu konzipiert, die Spur wurde verbreitert. Zusätzlich wurde die Karosserie mit einemausgestattet. Bei den Motoren entschied sich, denin Deutschland ab sofort nur noch mit dem selbst entwickeltenanzubieten, für den sich hierzulande sowieso rund 90 Prozent der Kunden entschieden.

Die Ausstattung des Sorento ist mit Leder, Navi und Panoramadach mehr als gut.

In Coburg (Bayern) wirdverkauft. Das 4,69 Meter lange SUV (Erstzulassung 12/2014) gehört somit zu den letzten Exemplaren, stammtund hat 91.375 Kilometer zurückgelegt. Die Ausstattung ist mitrichtig gut. So dürfte der ehemalige Neupreis des metallicschwarzenbei deutlich über 40.000 Euro gelegen haben. Jetzt will der Händler "Auto Müller" 16.980 Euro für denhaben. Im Preisvergleich starten 2014er-Modelle ab etwa 12.000 Euro, dann aber mit über 200.000 Kilometern auf dem Tacho und in der Regel vom Privatanbieter. Vergleichbare Modelle gibt es ab etwa 16.000 Euro. Insgesamt ist die Auswahl an gebrauchtender zweiten Generation groß. Es gibt aber auch ein Problem: Der 2,2-Liter-Diesel imerfüllt nur die Abgasnorm Euro 5, ist also in bestimmten Regionen