itDas große SUV kostete 2002 über 30.000 Euro und war dennoch ein voller Erfolg. Die zweite Generation kam 2009 auf den Markt und machte einen großen Sprung weg vom optischen Mercedes-ML -Abklatsch. Der Nachfolger setzte auf Einzelradaufhängung statt Starrachsen, die Rolle des Leiterrahmens übernahm eine selbsttragende Karosserie. Nicht nur deshalb ist die 2014 eingestellte zweite Generation als Gebrauchtwagen nach wie vor ein fähiger Alltagsbegleiter.Einige kleine Makel hat das SUV zwar – aber zuerst zum Positiven, denn das überwiegt. Mit seinen scharf geschnittenen Heck- und Tagfahrleuchten in LED-Technik und dem Chromgrill sieht dernoch immer modern aus.Sitzheizung vorne und hinten, beheizbares Lenkrad, Sitzkühlung vorne und ein Panoramadach verströmen Wohlfühlatmosphäre. Weiter gibt es ein Infotainment mit Navi , eine automatische Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, einen Spurhalteassistenten sowie Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Der Innenraum birgt allerdings auch den ersten Makel:Derscheint also gelebt zu haben.

Nicht schlimm, aber unschön: Am Lenkrad und manchen Verkleidungen sind Gebrauchsspuren zu sehen.

Angetrieben wird dervon einemDas Aggregat ist ausreichend kräftig, schafft allerdings nur Euro 5. Innenstadt-Fahrverbote könnten in Zukunft also ein Thema sein. Doch dergehört prinzipiell auch nicht in die Stadt, sondern aufs Land. Dort wird auch eher mal der Allradantrieb gefordert. Wer das SUV als Zugpferd einsetzen will:Okay, der Handschalter darf 500 Kilogramm mehr ziehen. (Der Kia Sorento im AUTO BILD-Gebrauchtwagentest!)