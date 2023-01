SUV

Viel Ausstattung, hohe Zuverlässigkeit und ein vergleichsweise kleiner Preis: Mit diesen Attributen hat es Kia in den letzten zehn Jahren geschafft, den vermeintlichen Abstand zu europäischen Marken zu schließen. Das gilt vor allem im SUV-Bereich, wo Modelle wie der Sportage Audi und Co. ärgern. Auch das größteder Marke, der Sorento , erfreut sich großer Beliebtheit und wird seit 2020 in vierter Generation verkauft.