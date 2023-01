Kia Stinger GT: 0-100 km/h in unter fünf Sekunden



Dieses geschliffene Gesamtpaket ist natürlich kein Zufall: In die Fahrzeugentwicklung sind sowohl Ex-Audi-Designer Peter Schreyer als auch Ex-BMW-M-Entwickler Albert Biermann involviert. Kia lässt den Top- Stinger an der ganz langen Leine auslaufen. Der Standardsprint klappt bei Bedarf in unter fünf Sekunden, der mögliche Vortrieb endet erst bei 270 km/h.