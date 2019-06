Klappenauspuff Einbau/Umbau und Tuning: Was ist erlaubt?

A uf der Reeperbahn nachts um halb eins, ob Du ne große Klappe hast oder ... Für viele junge Fahrer in Hamburg eine Frage der Ehre. Denn Hamburg ist Autoposer-Hauptstadt. Heißt: Männer in hochmotorisierten Protzautos fahren auf den ersten Blick sinnlos durch die Gegend. "Autoposer tun alles, um wahrgenommen zu werden", sagt Hauptkommissar Tobias Hänsch. Der Leiter der Kontrollgruppe Autoposer weiß: "Ihr Imponiergehabe ist enorm." Noch mehr als das Tempo zählt für die Poser die Lautstärke ihrer Autos. Klar: je lauter, desto besser. Bis zu 100 Dezibel und mehr sind keine Seltenheit. Und für den aggressiven Motorensound hält sich die Szene nicht immer an die gesetzlichen Regelungen. Aber wie laut darf ein Auto sein, und welches Sound-Tuning ist erlaubt? In der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) ist genau geregelt, wie laut ein Fahrzeug sein darf.

Je mehr Motorleistung, desto lauter darf das Auto sein

Posers Traum: Offen sorgt die Klappentechnik von Sportabgasanlagen für viel Lärm und Aufmerksamkeit. Was ist wie laut? Lautstärke Beispiele 120 dB Schmerzgrenze, Trillerpfeife 100-110 dB Konzert, Presslufthammer 90 dB Lkw, Motorrad im Straßenverkehr 80-85 dB Hauptverkehrsstraße tagsüber 50 dB normale Unterhaltung 20 dB Blätterrauschen 10 dB Atmen 0 dB Hörgrenze Lautstärke bzw. Schalldruckpegel wird in Dezibel (dB) gemessen Für neue Fahrzeugtypen ab dem 1. Juli 2016 gelten je nach Wagenklasse Geräuschgrenzwerte (Fahrgeräusche) von 72 bis 75 Dezibel. Je mehr Motorleistung, desto lauter darf das Auto sein. Bis 2026 sollen die Grenzwerte schrittweise um bis zu vier Dezibel gesenkt werden. Ein Plan, der EU-weit Lärmbelästigung minimieren soll. Momentan indes sind die Autos der Autoposer sowie PS-starke Fahrzeuge mit Klappentechnik und Soundgeneratoren im normalen Betrieb wesentlich lauter. Wie kann das sein? Hier nutzen die Autobauer das standardisierte Prüfverfahren für die Typgenehmigung so aus, dass die Abgasanlagen mittels Klappentechnik zum Zeitpunkt der Messung grenzwertkonform sind. Im normalen Fahrbetrieb dagegen, mit offenen Klappen also, brüllen die Boliden deutlich lauter. Nicht verboten, aber verdammt laut. Zudem schrecken die Lärmposer auch nicht vor illegalen Ein- und Umbauten zurück, um einen möglichst krassen Sound zu kreieren.

Der Gesetzgeber greift schützend ein