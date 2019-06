Durch das neue Hochdach soll laut Hersteller das Raumgefühl im Boxstar noch größer werden: mehr Kopffreiheit und ein lichtdurchfluteter Raum dank vieler Dachfenster. Die Innenraumhöhe beträgt 2,38 Meter, die Außenmaße des CUVs sind mit 5,99 Meter Länge und 2,05 Meter Breite kompakt. Das Dach hat eine Integral-Bauweise, das heißt: Wenn eine Klimaanlage oder ein SAT-Empfänger an Bord ist, kann beides in die Dachfläche mit integriert werden. Da es zudem aus Sandwichplatten besteht, soll es gut gegen Hitze und Kälte isolieren.

Im Heck lassen sich beide Matratzenteile und Lattenroste hochklappen. Es entsteht Stauraum für ein Rad oder Surfbrett.

Ein Kastenwagen wird familienfreundlich zur Galerie

Im Inneren haben beide Grundrisse zwei separate Bettbereiche. Im 600 Lifetime XL gibt es im Heck zwei Längsbetten mit den Maßen 1,89 x 0,85 Meter und 2,00 x 085 Meter. Im 600 Street XL befindet sich ein Querbett mit den Maßen 1,94 x 1,45/1,40 Meter. Praktisch: Beide Matratzenteile und Lattenroste lassen sich an den Seitenwänden hochklappen. So entsteht Platz für ein Fahrrad oder das Surfbrett. Ein neues Comfort-Slide-Bett (1,90 x 1,30 Meter), was sich ganz einfach in eine Schlafposition schieben lässt, ist im Bug untergebracht. Die Matratzenteile sind in Fahrtstellung im Bug übereinander gestapelt über dem Fahrerhaus. Mehrere kleine Dachfenster über dem Bett sorgen für eine Aussicht in den Himmel. Das Bad ist auf der Fahrerseite zu finden. Darin untergebracht sind ein Waschbecken, eine Kassetten-Toilette und eine Dusche. Der Wasserhahn des Waschbeckens dient gleichzeitig als Duschbrausekopf und ist somit ausziehbar. Gegen Aufpreis kann ein Raumbad bestellt werden. Die Küchenzeile ist auf der Beifahrerseite hinter der Schiebetür.