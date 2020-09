I ntegrierte sind für viele Reisemobilisten der Gipfel des Komforts. Schließlich müssen bei ihnen keine Kompromisse gemacht werden: Platz ist satt vorhanden, der Aufbau von vorne bis hinten gleich breit. Großzügige Sitzgruppen, Küchen, Bäder und Betten finden hier wie selbstverständlich ihren Raum. Und dann wäre da noch dieser tolle Panoramablick: Allein die Gefühl von unbeschränkter Weite. Und genau das ist es doch, was wir Reisemobilisten wollen: keine Grenzen, weder im Aufbau noch im Kopf oder sonst wo. Im Schatten der beliebten Teilintegrierten und Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 61,98 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 68,09 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1112,03 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 339,95 Euro *Preise: Stand 20.08.2020 *Preise: Stand 20.08.2020 fast baugleichen Schwestermodell Weinsberg CaraCore (drei Grundrisse ab 55.990 Euro) haben die Jandelsbrunner zwei Integrierte in ihre Knaus-Einsteigerbaureihe L!VE aufgenommen. Beide haben praktische Grundrisse mit Einzelbetten plus serienmäßigem Hubbett, wobei der 700 MEG (ab 61.990 Euro) auf 7,53 Metern etwas mehr Platz bietet als der von uns getestete 650 MEG. Der bleibt mit 6,99 Metern dafür recht wendig. ntegrierte sind für viele Reisemobilisten der Gipfel des Komforts. Schließlich müssen bei ihnen keine Kompromisse gemacht werden:, der Aufbau von vorne bis hinten gleich breit. Großzügige Sitzgruppen, Küchen, Bäder und Betten finden hier wie selbstverständlich ihren Raum. Und dann wäre da noch dieser tolle Panoramablick: Allein die Windschutzscheibe , die den Großteil der Frontpartie einnimmt, vermittelt mit den gebotenen Aussichten ein. Und genau das ist es doch, was wir Reisemobilisten wollen: keine Grenzen, weder im Aufbau noch im Kopf oder sonst wo. Im Schatten der beliebten Teilintegrierten und Kastenwagen (Marktanteil 2019 knapp 33 bzw. 40 Prozent) ist es in den vergangenen Jahren trotzdem etwas ruhiger um die Integrierten geworden.Umso schöner, dass sich der KnausTabbert-Konzern jüngst entschlossen hat, dem etwas entgegenzusetzen – und das funktioniert am besten über den Preis. Denn wenn es für den Kurs eines ordentlichen Teilintegrierten auch einen Integrierten gibt, muss mit dem Aufstieg nicht lange gewartet werden. Zusammen mit dem(drei Grundrisse ab 55.990 Euro) haben die Jandelsbrunner zwei Integrierte in ihre Knaus-Einsteigerbaureihe L!VE aufgenommen. Beide haben praktische Grundrisse mit Einzelbetten plus serienmäßigem Hubbett, wobei der 700 MEG (ab 61.990 Euro) auf 7,53 Metern etwas mehr Platz bietet als der von uns getestete 650 MEG. Der bleibt mit 6,99 Metern dafür recht wendig. (Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile)

Den Live I durchweht ein Hauch von Sportlichkeit

Zum Wohlfühlen: kuschelige Sitzgruppe mit bequemer Polsterung und ausdrehbarem Tisch. Das ist er: Ein schick eingekleideter Reisegenosse mit dem gewissen Etwas. Selbstbewusst hebt sich das Wohnmobil von der saturierten Fülle einiger Wettbewerber ab, vermittelt fast schon einen Hauch Sportlichkeit. Dazu trägt hauptsächlich die herausfordernd guckende Front mit ihren kecken Voll-LED-Scheinwerfern bei. Deren Rahmen gehen in dynamische Dekorstreifen an den Seitenwänden über. Den Schlusspunkt bildet eine Heckschürze, die mit ihrem Diffusor-Look den Bogen aber fast schon überspannt. Egal, widmen wir uns dem Interieur. Das lädt in seiner gemütlichen Sitzgruppe sofort zum Chillen ein. Gleich links neben der 60 Zentimeter breiten Aufbautür steht eine zusätzliche Couch, deren Stirnseite ausgespart ist, um dem gedrehten Beifahrersitz Raum zu geben. Einziges Manko hier vorne: der erhöhte Boden, der eine Stufe erforderlich macht und in Verbindung mit dem unterm Dach parkenden Hubbett die Kopffreiheit einschränkt. Fahrerseitig schließt an die Dinette das Bad an. Es ist mit seiner Schwenkwand pflegeleicht und optimal nutzbar, bietet reichlich offene Ablagen sowie einen Schrank. Gegenüber steht der Küchenblock. Mit drei großen Schubladen, zwei Dachschränken und dem Slim-Tower-Kühlschrank nimmt er Vorräte auch für lange Reisen auf. Es folgen die Kleiderschränke unter den aufstellbaren Fußenden des großzügigen Betts. Es hat am Kopfende Dachschränke, seitlich aber offene Ablagen.

Viele kleine Details erleichtern das Leben an Bord