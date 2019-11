Knaus Live Traveller 600 DKG: Wohnmobil-Dauertest

W as sind wir begeistert, als Knaus 2017 die neue Baureihe Live vorstellt: gute Grundrissauswahl, günstiger Einstiegspreis und frisches Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden as sind wir begeistert, als Knaus 2017 die neue Baureihe Live vorstellt: gute Grundrissauswahl, günstiger Einstiegspreis und frisches Design . Den wollen wir unbedingt im Redaktionsalltag testen. Gesagt, getan. Wenig später steht das Alkovenmodell Knaus Live Traveller mit jungfräulichen 32 Kilometern in Hamburg. Der Neue ist eigentlich ein Altbekannter: Mit dem Traveller startete Knaus im Jahr 1988 auf dem Reisemobilmarkt durch. Heute ist das Modell ein regelrechter Klassiker – entweder als Gebrauchtwagen oder eben als neu aufgelegter Live Traveller.

Schreck: Nachtfahrt mit defekten Rückleuchten

Falsch verlegte Kabel führen zu einem Ausfall der Rückleuchten. Wohnmobil Pfisterer hilft schnell. Technische Daten Motorisierung Fiat MultiJet II 150 Leistung 110 kW (150 PS) bei 3600/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 380 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 145 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6500/2340/3200 mm Radstand/Bereifung 3450 mm/225/75 R 16 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3083/417 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu/GFK/Holz Stärke Wand/Dach/Boden 31/32/40 mm Isolierung Wand/Dach/Boden EPS/EPS/EPS Liegefläche Front L x B 2015 x 1565 mm Liegefläche Mitte L x B 1750 x 1220–1030 mm Liegefläche Heck L x B 2115 x 735 und 1940 x 745 mm Kühlschrankvolumen/Gefrierfach 184/35 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 80 Ah Frisch-/Abwassertank 124/101 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi 6 Preis/Testwagenpreis ab 52.490 Euro (2018)/71.093 Euro Testverbrauch 12,4 l/100 km Kilometerstand bei Testbeginn 32 km Kilometerstand bei Testende 32.102 km Im Dauertestfuhrpark feiert der Knaus eine Premiere: Nach Kastenwagen , Teil- und Vollintegrierten testen wir erstmals einen Alkoven auf seine Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit. Knaus liefert das Testmobil mit Vermieterpaket. Das enthält laienfreundliche Aufkleber über die Fahrzeugmaße, Fahrradträger und bunte Dekokissen. Rückfahrkamera und Navi gehören leider nicht dazu. Die ersten Touren führen nach Berlin, Paris und Italien. Wobei die Anfangsphase mit dem Testmobil aus Jandelsbrunn etwas holprig ist. Während einer Nachtfahrt nach Augsburg fällt AUTO BILD-Nachrichten-Chef Matthias Moetsch die andauernde Lichthupe vom Lkw-Fahrer hintendran auf. Also fährt er auf den nächstgelegenen Parkplatz – und ist schockiert: beide Rückleuchten ohne Funktion! Das bedeutet eine Zwangspause, bis am nächsten Morgen Händler Pfisterer in Sinzing (BY) spontan einen Termin freimacht und Kollege Moetsch mit einem Leihwagen zum Interviewtermin fahren kann. Nach vier Stunden Reparatur steht fest: Ein loses Kabel ist auf den heißen Auspuff gefallen, durchgeschmort und hat die komplette Rückleuchte lahmgelegt. Bei der Gelegenheit stellen die Experten außerdem fest, dass der Fahrradträger falsch angebracht ist.

Alles zum Thema Wohnmobile

Der Grundriss kommt bei Familien bestens an

Regen? Ganz Egal! Der Knaus bietet drinnen auch viel Platz zum Spielen. Stärken Schwächen • Variabler Stauraum in der Heckgarage • Ab Werk falsch montierter Fahrradträger • Praktisches Fach für die Alkovenleiter • Durchgang zwischen Küche und Dinette zu eng • Großer Kleiderschrank • Zu hoher Einstieg • Wassertankanzeige in 10-Prozent-Schritten • Keine Rückfahrkamera • Klappbarer Alkoven (599 Euro) • Scharfkantige Umleimungen • Praktische Badlösung • Zu wenige USB-Steckdosen • Sehr übersichtliche Serviceklappe Auf der weiteren Reise kommt es in Italien noch zum Totalausfall des Kühlschranks. Auch Sat-Anlage und Außenleuchte verweigern einige Tage lang den Dienst. Wie durch ein Wunder funktioniert danach alles wieder. So viel Pech wir am Anfang haben, so viel Freude bereitet uns der kurze und wendige Alkoven während der restlichen Testphase. Besonders bei Familien ist er sehr beliebt. Kein Wunder, der Grundriss mit Etagenbett, klappbarem Alkoven (599 Euro) und zum Schlafplatz umbaubarer Sitzgruppe ist genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Naturgemäß wird bei Tisch auch mal gekleckert. Dabei erweisen sich die Stoffe als recht schmutzempfindlich – ein Fall für einen Textilreinigertest, bei dem ein mikrobiologisches Mittel alle Flecken rückstandslos entfernt. Nach 14.000 Kilometern versuchen dann Langfinger, nachts ins Mobil einzubrechen. Ohne Erfolg für die Diebe, dafür mit gerissenem Küchenfenster für uns. Knaus liefert eine Ersatzscheibe per Eilboten bis nach Spanien auf den Campingplatz. Was für ein toller Service! Die Reparatur ist zudem in fünf Minuten erledigt.

Auch Wintercamping macht das Wohnmobil gerne mit